Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину та вбила двох цивільних у прикордонному селі





Про це



"3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, в своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.



"Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю", - наголошують військові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області.Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Північ" у фейсбуці."3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, в своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що розслідування обставин надзвичайної ситуації триває."Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю", - наголошують військові.

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