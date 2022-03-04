Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину та вбила двох цивільних у прикордонному селі
Сьогодні, 17:50
Російські війська здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Північ" у фейсбуці.
"3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, в своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.
"Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю", - наголошують військові.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Північ" у фейсбуці.
"3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, в своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.
"Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю", - наголошують військові.
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