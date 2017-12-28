З російської неволі повернули 47 українців: серед них – двоє дітей. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Сьогодні, 6 липня, додому з російської неволі повернулися 47 українців, серед них - двоє дітей.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
У результаті роботи Координаційного штабу сьогодні звільнено 43 військовослужбовці та двоє цивільних. Представників ЗСУ – 28 (серед них тероборони – 10), Нацгвардії – 10, прикордонників – 4, військових моряків – 1.
У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.
Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.
Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу «Азовсталь» та активіст з Херсона.
Деякі з українських Обронців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.
Координаційний штаб у взаємодії з Офісом Президента продовжує роботу для повернення усіх утримуваних у неволі ворога військовослужбовців та цивільних.
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Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
У результаті роботи Координаційного штабу сьогодні звільнено 43 військовослужбовці та двоє цивільних. Представників ЗСУ – 28 (серед них тероборони – 10), Нацгвардії – 10, прикордонників – 4, військових моряків – 1.
У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.
Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.
Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу «Азовсталь» та активіст з Херсона.
Деякі з українських Обронців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.
Координаційний штаб у взаємодії з Офісом Президента продовжує роботу для повернення усіх утримуваних у неволі ворога військовослужбовців та цивільних.
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