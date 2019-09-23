Кабмін по-новому призначатиме виплати для переселенців

Кабмін по-новому призначатиме виплати для переселенців
Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідна постанова "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб" була ухвалена на засіданні Кабміну 11 липня, повідомляє Мінсоцполітики, - повідомляє "Українська правда".

Так, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично подовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

"Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично", - наголосили у міністерстві.

Допомога продовжується для всіх переселенців, які проживають в Україні.

Водночас виплати не буде продовжено особам, які повернулися в покинуте місце проживання, або перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально. Обґрунтованими вважаються, зокрема, причини, коли людина перебувала у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала хвору дитину, оздоровлювала дитину.

Крім того, виплати не продовжуватимуть особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм.

Згідно з повідомленням, також із 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Зокрема, з 1 вересня виплату буде припинено тим переселенцям, які з моменту ухвалення постанови:

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни);
придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);
мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тис. грн;
придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;
мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї.

"Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянину про це буде повідомлено. В разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджувальні документи та продовжувати отримувати виплати", - зазначили в Міністерстві.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що постанова надає можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народилися діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народилися в переселенців після переміщення та, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання збігалося з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків.

Також відтепер людина зможе дистанційно відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Згідно з ухваленими змінами, виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуться 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року.

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Теги: ВПО, виплати, Кабмін
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