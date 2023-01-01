Командувач Сухопутних військ показав, як працюють сапери бригади з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Українські сапери 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розповіли про особливості роботи, свій досвід та задачі на передовій.
Відповідний сюжет опублікував у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, - пише OBOZREVATEL.
Військові зазначили, що саперній справі не можна навчитися за тиждень, оскільки робота надто відповідальна і небезпечна.
"Весь досвід приходить із практикою. Коли ти працюєш, коли ставиш (міни. - ред.), ти щось для себе розумієш, що треба знати, добрий слух мати... З досвідом, із часом це все приходить", – зазначив один із військових.
За їхніми словами, важливою навичкою для саперів є вміння самостійно ухвалювати рішення, а також постійно навчатися.
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Відповідний сюжет опублікував у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, - пише OBOZREVATEL.
Військові зазначили, що саперній справі не можна навчитися за тиждень, оскільки робота надто відповідальна і небезпечна.
"Весь досвід приходить із практикою. Коли ти працюєш, коли ставиш (міни. - ред.), ти щось для себе розумієш, що треба знати, добрий слух мати... З досвідом, із часом це все приходить", – зазначив один із військових.
За їхніми словами, важливою навичкою для саперів є вміння самостійно ухвалювати рішення, а також постійно навчатися.
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