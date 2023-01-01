На Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС

Сергій Мовенко під час робочої наради з представниками районних адміністрацій, територіальних громад, структурних підрозділів ОДА та ДСНС повідомив про проведення на Волині навчань на випадок аварії на Рівненській АЕС.



Про це пишуть на



«Сьогодні ми з вами зібралися, аби опрацювати попередній план проведення навчань на випадок надзвичайної ситуації на РАЕС, – зазначив Сергій Мовенко. – Такі тренування проводяться у всіх областях країни, де є атомні електростанції. А також у регіонах, які знаходяться поблизу».



Такі тренування проводяться з профілактичною метою, аби підготуватися до можливої загрози.







У межах навчання передбачено провести тренування з евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення.



Зокрема, буде відпрацьовано увесь маршрут евакуації: збір людей, санітарна обробка постраждалого населення, дезактивація транспорту, надання медичної та психологічної допомоги.

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