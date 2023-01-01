На Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС
Сьогодні, 01:01
Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко під час робочої наради з представниками районних адміністрацій, територіальних громад, структурних підрозділів ОДА та ДСНС повідомив про проведення на Волині навчань на випадок аварії на Рівненській АЕС.
Про це пишуть на сайті Волинської ОВА.
«Сьогодні ми з вами зібралися, аби опрацювати попередній план проведення навчань на випадок надзвичайної ситуації на РАЕС, – зазначив Сергій Мовенко. – Такі тренування проводяться у всіх областях країни, де є атомні електростанції. А також у регіонах, які знаходяться поблизу».
Такі тренування проводяться з профілактичною метою, аби підготуватися до можливої загрози.
У межах навчання передбачено провести тренування з евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення.
Зокрема, буде відпрацьовано увесь маршрут евакуації: збір людей, санітарна обробка постраждалого населення, дезактивація транспорту, надання медичної та психологічної допомоги.
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Про це пишуть на сайті Волинської ОВА.
«Сьогодні ми з вами зібралися, аби опрацювати попередній план проведення навчань на випадок надзвичайної ситуації на РАЕС, – зазначив Сергій Мовенко. – Такі тренування проводяться у всіх областях країни, де є атомні електростанції. А також у регіонах, які знаходяться поблизу».
Такі тренування проводяться з профілактичною метою, аби підготуватися до можливої загрози.
У межах навчання передбачено провести тренування з евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення.
Зокрема, буде відпрацьовано увесь маршрут евакуації: збір людей, санітарна обробка постраждалого населення, дезактивація транспорту, надання медичної та психологічної допомоги.
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