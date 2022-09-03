Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ





Про це повідомляє



За версією окупантів, це робиться для виведення блоку №5, який наразі перебуває в "гарячому зупині", у стан "холодного зупину" для проведення профілактичних робіт.



У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.



"Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину", - йдеться в оприлюдненому повідомленні МАГАТЕ.



"Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", - наголошується в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку №4 з режиму "холодного зупину" в режим "гарячий зупин".Про це повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ), пише "Українська правда" За версією окупантів, це робиться для виведення блоку №5, який наразі перебуває в "гарячому зупині", у стан "холодного зупину" для проведення профілактичних робіт.У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання."Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину", - йдеться в оприлюдненому повідомленні МАГАТЕ."Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", - наголошується в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію