Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ

Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ
Окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку №4 з режиму "холодного зупину" в режим "гарячий зупин".

Про це повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ), пише "Українська правда".

За версією окупантів, це робиться для виведення блоку №5, який наразі перебуває в "гарячому зупині", у стан "холодного зупину" для проведення профілактичних робіт.

У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

"Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину", - йдеться в оприлюдненому повідомленні МАГАТЕ.

"Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", - наголошується в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗАЕС, МАГАТЕ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ
Сьогодні, 04:47
На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Сьогодні, 03:13
У Польщі під час рибалки втопився молодий українець
Сьогодні, 02:02
На Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС
Сьогодні, 01:01
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
МАГАТЕ поки що не відреагувало на попередження щодо ЗАЕС МАГАТЕ поки що не відреагувало на попередження щодо ЗАЕС
05 липень, 12:01
Росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС Росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС
04 травень, 12:15
Запорізьку АЕС більше неможливо захистити через збільшення концентрації військ – МАГАТЕ Запорізьку АЕС більше неможливо захистити через збільшення концентрації військ – МАГАТЕ
30 березень, 11:48
ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів
03 вересень, 2022, 20:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ
Сьогодні, 04:47
 0
На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Сьогодні, 03:13
 0
У Польщі під час рибалки втопився молодий українець
Сьогодні, 02:02
 0
На Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС
Сьогодні, 01:01
 0
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8