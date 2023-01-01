В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних





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Порядок бронювання змінив Кабінет міністрів. Також було встановлено терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.



Нові правила бронювання військовозобов'язаних в Україні



Так, нові зміни передбачають:



• суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;

• підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;

• застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.



Окрім цього, встановлено, що звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами у строк до 10 робочих днів з моменту отримання.



Зауважують, що для визнання критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема – розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і так далі.



Хто і за яких умов може втратити відстрочку



Відстрочка від мобілізації скасовується після закінчення терміну бронювання для працівників. Водночас анулювати бронь можуть за таких умов:



• завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань;

• позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

• ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

• звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні вкотре змінили порядок бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації. Так, розширили перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані.Про це повідомляє Міністерство економіки України Порядок бронювання змінив Кабінет міністрів. Також було встановлено терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.Так, нові зміни передбачають:• суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;• підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;• застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.Окрім цього, встановлено, що звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами у строк до 10 робочих днів з моменту отримання.Зауважують, що для визнання критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема – розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і так далі.Відстрочка від мобілізації скасовується після закінчення терміну бронювання для працівників. Водночас анулювати бронь можуть за таких умов:• завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань;• позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;• ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;• звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

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