ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів

ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 13 липня.

Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
- артилерійських систем – 4425 (+23) од,
- РСЗВ – 678 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 421 (+6) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 652 (+5).

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