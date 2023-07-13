ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 08:56
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 13 липня.
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
- артилерійських систем – 4425 (+23) од,
- РСЗВ – 678 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 421 (+6) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 652 (+5).
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Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
- артилерійських систем – 4425 (+23) од,
- РСЗВ – 678 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 421 (+6) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 652 (+5).
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