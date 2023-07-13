ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4092 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,

- артилерійських систем – 4425 (+23) од,

- РСЗВ – 678 (+4) од,

- засоби ППО ‒ 421 (+6) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 310 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),

- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,

- спеціальна техніка ‒ 652 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 13 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4092 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,- артилерійських систем – 4425 (+23) од,- РСЗВ – 678 (+4) од,- засоби ППО ‒ 421 (+6) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,- спеціальна техніка ‒ 652 (+5).

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