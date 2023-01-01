Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули

Російські війська випустили 487 снарядів по Херсонській області за добу 12 липня: загинули двоє людей, дістали поранення - троє.Про це повідомив голова Херсонської ОВАТак, по місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Усього минулої доби противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.Через російську агресію на Херсонщині 12 липня дві людини загинули, ще три дістали поранення.Так, близько 16:40 окупанти завдали удару по житловому кварталу міста.Поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували забій голови та струс головного мозку.Лікарі, котрі оперативно прибули на місце події, надали їй медичну допомогу. Від шпиталізації вона відмовилася.Також російська армія обстріляла будинок у Херсоні, – постраждало літнє подружжя.В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік.Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.Під час обстрілів рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.