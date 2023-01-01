Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули
Сьогодні, 09:25
Російські війська випустили 487 снарядів по Херсонській області за добу 12 липня: загинули двоє людей, дістали поранення - троє.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, по місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Усього минулої доби противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.
Через російську агресію на Херсонщині 12 липня дві людини загинули, ще три дістали поранення.
Так, близько 16:40 окупанти завдали удару по житловому кварталу міста.
Поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували забій голови та струс головного мозку.
Лікарі, котрі оперативно прибули на місце події, надали їй медичну допомогу. Від шпиталізації вона відмовилася.
Також російська армія обстріляла будинок у Херсоні, – постраждало літнє подружжя.
В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік.
Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.
Під час обстрілів рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, по місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Усього минулої доби противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.
Через російську агресію на Херсонщині 12 липня дві людини загинули, ще три дістали поранення.
Так, близько 16:40 окупанти завдали удару по житловому кварталу міста.
Поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували забій голови та струс головного мозку.
Лікарі, котрі оперативно прибули на місце події, надали їй медичну допомогу. Від шпиталізації вона відмовилася.
Також російська армія обстріляла будинок у Херсоні, – постраждало літнє подружжя.
В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік.
Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.
Під час обстрілів рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 13 липня
Сьогодні, 09:05
ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 08:56
Медіа