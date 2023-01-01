Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули

Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули
Російські війська випустили 487 снарядів по Херсонській області за добу 12 липня: загинули двоє людей, дістали поранення - троє.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, по місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Усього минулої доби противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.

Через російську агресію на Херсонщині 12 липня дві людини загинули, ще три дістали поранення.

Так, близько 16:40 окупанти завдали удару по житловому кварталу міста.

Поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували забій голови та струс головного мозку.

Лікарі, котрі оперативно прибули на місце події, надали їй медичну допомогу. Від шпиталізації вона відмовилася.

Також російська армія обстріляла будинок у Херсоні, – постраждало літнє подружжя.

В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік.

Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.

Під час обстрілів рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.


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