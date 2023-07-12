У Ківерцівській громаді оголосили День жалоби за загиблим Героєм
Сьогодні, 10:02
13 липня у Ківерцівській громаді оголосили День жалоби за загиблим Героєм Віктором Сосницьким.
По це повідомили у громаді.
Відповідно до Розпорядження міського голови від 12.07.2023 року оголошено 13 липня 2023 року Днем жалоби на території Ківерцівської громади з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця Віктора Сосницького, який загинув під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у війні росії проти України, уродженця міста Ківерці.
«На знак скорботи за загиблим Віктором забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності. Обмежити проведення розважально - концертних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування», - йдеться в інформації.
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По це повідомили у громаді.
Відповідно до Розпорядження міського голови від 12.07.2023 року оголошено 13 липня 2023 року Днем жалоби на території Ківерцівської громади з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця Віктора Сосницького, який загинув під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у війні росії проти України, уродженця міста Ківерці.
«На знак скорботи за загиблим Віктором забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності. Обмежити проведення розважально - концертних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування», - йдеться в інформації.
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