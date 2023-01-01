У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО

У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО
Завершили роботи на правій частині штучної споруди на дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі –Любешів – Дольськ, неподалік міста Ківерці. Завдяки чому покращили транспортне сполучення між цим населеним пунктом та обласним центром Волині.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Після проведення підготовчих робіт відремонтували опори, влаштували перехідні плити, шафові стінки, накладну плиту, тротуарні консолі, улаштували відкрилки і тротуарні плити на підходах до мосту, встановили оцинковане перильне та бар’єрне огородження.

Нагадаємо, ремонтувати міст поблизу м.Ківерці розпочали у лютому 2022 року у рамках ремонту 5-кілометрової ділянки Дачне – Ківерці автошляху Р-14. Ліву частину споруди демонтували, тому транспорт через цей міст рухався в обох напрямках лише правим проїздом. Із початком повномасштабної збройної агресії росії всі ремонтні роботи довелось призупинити.

Аби забезпечити тут повноцінний і безпечний рух, розібрану частину штучної споруди торік улітку відновили в межах робіт з експлуатаційного утримання.

Цьогоріч, завдяки виділенню фінансування на ремонтні роботи дороги Р-14 на ділянці Дачне – Ківерці, відновлено і праву частину мосту.

Хід робіт і їх результат – на світлинах.

У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО


У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО


У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО


У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО


У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО


У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО

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