24-річного воїна з Волині Юрія Шнайдера нагородили орденом «За мужність» посмертно
Сьогодні, 15:15
Указом Президента України державними нагородами відзначено 109 військовослужбовців (посмертно). Серед нагороджених – загиблий захисник України з села Бережці Вишнівської громади Юрій Шнайдер.
Про це повідомили у громаді.
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Героя удостоєно державної наго роди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, солдат Юрій Володимирович Шнайдер, 1998 року народження, захищав Україну ще із 2020 року. Загинув 04.10.2022 р. в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту с.Синьківка Куп’янського району Харківської області у віці 24 роки.
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Про це повідомили у громаді.
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Героя удостоєно державної наго роди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, солдат Юрій Володимирович Шнайдер, 1998 року народження, захищав Україну ще із 2020 року. Загинув 04.10.2022 р. в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту с.Синьківка Куп’янського району Харківської області у віці 24 роки.
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