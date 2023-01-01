24-річного воїна з Волині Юрія Шнайдера нагородили орденом «За мужність» посмертно

24-річного воїна з Волині Юрія Шнайдера нагородили орденом «За мужність» посмертно
Указом Президента України державними нагородами відзначено 109 військовослужбовців (посмертно). Серед нагороджених – загиблий захисник України з села Бережці Вишнівської громади Юрій Шнайдер.

Про це повідомили у громаді.

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Героя удостоєно державної наго роди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", - йдеться вповідомленні.

Нагадаємо, солдат Юрій Володимирович Шнайдер, 1998 року народження, захищав Україну ще із 2020 року. Загинув 04.10.2022 р. в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту с.Синьківка Куп’янського району Харківської області у віці 24 роки.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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