На Волині повернули у власність держави земельну ділянку вартістю 95 мільйонів
Сьогодні, 15:49
На Волині у власність держави повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.
Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
«На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави витребувано земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.
Орган місцевого самоврядування неправомірно зареєстрував землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, як комунальну власність і вилучив їх з лісового фонду.
Прокурори довели незаконність таких дій у суді та повернули державі земельну ділянку.
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Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
«На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави витребувано земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.
Орган місцевого самоврядування неправомірно зареєстрував землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, як комунальну власність і вилучив їх з лісового фонду.
Прокурори довели незаконність таких дій у суді та повернули державі земельну ділянку.
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