На Волині повернули у власність держави земельну ділянку вартістю 95 мільйонів

На Волині у власність держави повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.Про це інформує Волинська обласна прокуратура.«На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави витребувано земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.Орган місцевого самоврядування неправомірно зареєстрував землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, як комунальну власність і вилучив їх з лісового фонду.Прокурори довели незаконність таких дій у суді та повернули державі земельну ділянку.