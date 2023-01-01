На Волині оштрафували поляка, який їздив п’яним за кермом





Про це стало відомо із постанови Володимирського суду від 5-го липня, - пише



Як йдеться у матеріалах справи, чоловік кермував автомобілем Альфа Ромео, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння. Огляд проводився із застосування приладу Drager 6820 зі згоди водія, вміст алкоголю в крові становив 1,08 проміле.



Правопорушник, яким виявився громадянин Польщі, свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП визнав повністю, підтвердив факт керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння та обставини викладені у протоколі та матеріалах справи, щиро розкаявся, просив суд суворо не карати.



В результаті, суд визнав його винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, та призначив стягнути з нього штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.



Крім того, з правопорушника стягнули в дохід держави 536,80 грн судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд оштрафував на 17 тисяч грн та позбавив права кермування на рік мешканця Польщі, якого 3-го липня затримали на вулиці Луцькій у Володимирі за кермом на підпитку.Про це стало відомо із постанови Володимирського суду від 5-го липня, - пише БУГ. Як йдеться у матеріалах справи, чоловік кермував автомобілем Альфа Ромео, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння. Огляд проводився із застосування приладу Drager 6820 зі згоди водія, вміст алкоголю в крові становив 1,08 проміле.Правопорушник, яким виявився громадянин Польщі, свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП визнав повністю, підтвердив факт керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння та обставини викладені у протоколі та матеріалах справи, щиро розкаявся, просив суд суворо не карати.В результаті, суд визнав його винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, та призначив стягнути з нього штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.Крім того, з правопорушника стягнули в дохід держави 536,80 грн судового збору.

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