На Волині оштрафували поляка, який їздив п’яним за кермом

На Волині оштрафували поляка, який їздив п’яним за кермом
Суд оштрафував на 17 тисяч грн та позбавив права кермування на рік мешканця Польщі, якого 3-го липня затримали на вулиці Луцькій у Володимирі за кермом на підпитку.

Про це стало відомо із постанови Володимирського суду від 5-го липня, - пише БУГ.

Як йдеться у матеріалах справи, чоловік кермував автомобілем Альфа Ромео, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння. Огляд проводився із застосування приладу Drager 6820 зі згоди водія, вміст алкоголю в крові становив 1,08 проміле.

Правопорушник, яким виявився громадянин Польщі, свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП визнав повністю, підтвердив факт керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння та обставини викладені у протоколі та матеріалах справи, щиро розкаявся, просив суд суворо не карати.

В результаті, суд визнав його винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, та призначив стягнути з нього штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

Крім того, з правопорушника стягнули в дохід держави 536,80 грн судового збору.

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