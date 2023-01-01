На Волині попрощалися з Героєм Едуардом Масленніковим, який помер від важкої хвороби у госпіталі

Едуардом Масленніковим, який помер у госпіталі від важкої хвороби.



Про це



Едуард Масленніков народився 22 січня 1975 року в Одесі, останні роки служив за контрактом у військовій частині, що дислокується у Володимирі. Був вірний присязі та гідно виконував бойове завдання із захисту Батьківщини. Після Перемоги планував оселитись у Володимирі, де уже встиг придбати будинок для своєї майбутньої сім’ї. Хотів перевезти на Волинь і маму, яка мешкає у Черкасах.







Поховали сержанта Едуарда Масленнікова з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 липня у Володимирі відбулось прощання з захисником України, 48-річним сержантом, який помер у госпіталі від важкої хвороби.Про це повідомили у громаді.Едуард Масленніков народився 22 січня 1975 року в Одесі, останні роки служив за контрактом у військовій частині, що дислокується у Володимирі. Був вірний присязі та гідно виконував бойове завдання із захисту Батьківщини. Після Перемоги планував оселитись у Володимирі, де уже встиг придбати будинок для своєї майбутньої сім’ї. Хотів перевезти на Волинь і маму, яка мешкає у Черкасах. На жаль, усі плани перекреслило раптове важке захворювання, яке обірвало його життя 6 липня. У чоловіка залишилась мама, двоє дітей та цивільна дружина. Відспівували померлого захисника у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Біля синьо-жовтої труни зібрались нечисельні родичі, а також друзі, бойові побратими, духовенство, представники місцевої влади, небайдужі мешканці.Поховали сержанта Едуарда Масленнікова з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.

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