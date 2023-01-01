У Луцьку попрощалися з Героєм Максимом Галайдою

У Луцьку попрощалися з Героєм Максимом Галайдою
8 липня війна забрала ще одне життя — старшого солдата Максима Галайди. Сьогодні, 13 липня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування молодого лучанина. Максим Галайда (07.08.1991 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув у населеному пункті Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Ставши на коліна, жителі громади проводжали Максима Галайду в останню дорогу.

Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Максима Галайду поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Доземно вклоняємося тобі, Герою, за жертовність і відвагу. Щирі співчуття рідним та близьким. Царство Небесне і Вічна пам'ять воїну Максиму!

У Луцьку попрощалися з Героєм Максимом Галайдою


У Луцьку попрощалися з Героєм Максимом Галайдою



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