У Луцьку попрощалися з Героєм Максимом Галайдою

Максима Галайди. Сьогодні, 13 липня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування молодого лучанина. Максим Галайда (07.08.1991 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Ставши на коліна, жителі громади проводжали Максима Галайду в останню дорогу.



Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Максима Галайду поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Доземно вклоняємося тобі, Герою, за жертовність і відвагу. Щирі співчуття рідним та близьким. Царство Небесне і Вічна пам'ять воїну Максиму!













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 липня війна забрала ще одне життя — старшого солдатаСьогодні, 13 липня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування молодого лучанина. Максим Галайда (07.08.1991 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув у населеному пункті Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє Луцька міська рада.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Ставши на коліна, жителі громади проводжали Максима Галайду в останню дорогу.Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Максима Галайду поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.Доземно вклоняємося тобі, Герою, за жертовність і відвагу. Щирі співчуття рідним та близьким. Царство Небесне і Вічна пам'ять воїну Максиму!

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