У місті на Волині зведуть житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну
Сьогодні, 16:40
На 5-му мікрорайоні Нововолинська буде житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
Грантова угода з НЕФКО на 7 мільйонів 100 тисяч євро вже підписана.
«Команда наших працівників буде реалізовувати цей проєкт під керівництвом європейських донорів. Понад чверть мільярда гривень вливаються в економіку нашої громади. Покращиться інфраструктура 5, 6 і 15 мікрорайонів. А на мешканців чекає спортивний бонус, про який розповімо згодом», - зазначив Карпус.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
Грантова угода з НЕФКО на 7 мільйонів 100 тисяч євро вже підписана.
«Команда наших працівників буде реалізовувати цей проєкт під керівництвом європейських донорів. Понад чверть мільярда гривень вливаються в економіку нашої громади. Покращиться інфраструктура 5, 6 і 15 мікрорайонів. А на мешканців чекає спортивний бонус, про який розповімо згодом», - зазначив Карпус.
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