У місті на Волині зведуть житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну

У місті на Волині зведуть житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну
На 5-му мікрорайоні Нововолинська буде житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

Грантова угода з НЕФКО на 7 мільйонів 100 тисяч євро вже підписана.

«Команда наших працівників буде реалізовувати цей проєкт під керівництвом європейських донорів. Понад чверть мільярда гривень вливаються в економіку нашої громади. Покращиться інфраструктура 5, 6 і 15 мікрорайонів. А на мешканців чекає спортивний бонус, про який розповімо згодом», - зазначив Карпус.


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