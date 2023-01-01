У місті на Волині зведуть житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну

На 5-му мікрорайоні Нововолинська буде житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну.Про це повідомив міський головаГрантова угода з НЕФКО на 7 мільйонів 100 тисяч євро вже підписана.«Команда наших працівників буде реалізовувати цей проєкт під керівництвом європейських донорів. Понад чверть мільярда гривень вливаються в економіку нашої громади. Покращиться інфраструктура 5, 6 і 15 мікрорайонів. А на мешканців чекає спортивний бонус, про який розповімо згодом», - зазначив Карпус.