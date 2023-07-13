У Херсонському ізоляторі росіяни тримали і катували щонайменше 30 жінок, – правозахисники





Про це йдеться в дослідженні Центру прав людини ZMINA, пише



"Одним із місць, де росіяни тримали і катували цивільних, був ізолятор тимчасового тримання (далі - ІТТ) № 1 Головного управління Національної поліції в Херсонській області, який розташований на вулиці Теплоенергетиків, 3 у місті Херсон. В цьому ізоляторі були облаштовані так звані жіночі камери. Дослідникам Центру прав людини ZMINA вдалося встановити, що в різний час в ІТТ перебували щонайменше 30 жінок", - йдеться в повідомленні.



Правозахисники представили звіт про незаконне тримання окупантами українок, побудований на свідченнях постраждалих та свідків.



Жінок затримували протягом літа - переважно в липні-серпні 2022 року, та утримували до кінця жовтня, коли російські війська почали відступ з правого берегу Херсонщини. Їх тримали в ізоляторі від години до майже трьох місяців. Вік цих жінок, за офіційними даними, від 32 до 58 років.



За свідченнями самих утримуваних, наймолодшій із жінок, що перебувала в ІТТ довший час, був 21 рік. При цьому серед затриманих, які перебували в ІТТ недовго, за свідченнями, були і неповнолітні.



Росіяни підозрювали жінок "У партизанській діяльності" та допомозі Збройним силам України. Затримували їх цілеспрямовано, зокрема, співробітниць правоохоронних органів, а також жінок, яких РФ підозрювала у контакті чи родинних зв’язках із представниками правоохоронних органів, ЗСУ чи руху спротиву.



Ще одна категорія затриманих - це ті, кого використовували як заручників для затримання членів сім’ї та рідних, а також знайомих.



Відомо також про випадок, коли на кілька днів затримали жінку, яка відвернулася і не привіталася з російськими військовослужбовцями, які зайшли в автобус на блокпості.



Під час затримання росіяни психологічно тиснули та навіть застосовували фізичну силу - одну жінку привезли в ізолятор вже з крововиливом під оком та гематомами на голові.



Умови, в яких тримали жінок, не були належними, зазначають ьправозахисники. Камери були двомісні та тримісні, однак у них одночасно перебувало від п’яти до дев’яти осіб. Також перші три тижні затримані не мали можливості повноцінно митися. Харчування також було поганим, їжу часто давали зіпсованою, і її не вистачало на всіх.



Росіяни також катували українських жінок. Найчастіше - електричним струмом, водою, а також били їх. Відомо також про випадок сексуалізованого катування - постраждалу били струмом по грудях. Були і погрози насильством.



"Представники РФ завдавали страждань утримуваним жінкам, щоб отримати інформацію, зізнання або ж залякати для придушення спротиву на окупованих територіях. Крім того, погрози сексуальним насильством та домагання росіяни застосовували для психологічного тиску та ствердження свого домінуючого положення. Такі погрози сексуальним насильством є частиною культури російських військових і не караються командирами", - розповідає Синюк.



Правозахисники зазначають, що є підстави вважати, що росіяни вчиняють не лише воєнні злочини, а й злочини проти людяності. Адже українок вони тримали в неналежних умовах, а злочини, зокрема тортури, вчиняли системно та масштабно.



“Ми передамо СБУ та Офісу Генпрокурора, а також плануємо передати до Міжнародного кримінального суду дані від всіх жінок, що дали на це згоду, щоб максимально сприяти належному розслідуванню всіх інцидентів, про які говориться у звіті”, - зазначила радниця з прав людини ZMINA Наталія Охотнікова.



Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру ще двом інспекторам ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на російських загарбників.



Раніше ДБР затримало колаборантів з херсонського СІЗО, які незаконно утримували українських патріотів. Також у Херсоні правоохоронці виявили список зрадників, які служили у "поліції" окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час окупації росіяни створили в Херсонському ізоляторі “жіночі камери”, де тримали щонайменше 30 жінок.Про це йдеться в дослідженні Центру прав людини ZMINA, пише LB.ua "Одним із місць, де росіяни тримали і катували цивільних, був ізолятор тимчасового тримання (далі - ІТТ) № 1 Головного управління Національної поліції в Херсонській області, який розташований на вулиці Теплоенергетиків, 3 у місті Херсон. В цьому ізоляторі були облаштовані так звані жіночі камери. Дослідникам Центру прав людини ZMINA вдалося встановити, що в різний час в ІТТ перебували щонайменше 30 жінок", - йдеться в повідомленні.Правозахисники представили звіт про незаконне тримання окупантами українок, побудований на свідченнях постраждалих та свідків.Жінок затримували протягом літа - переважно в липні-серпні 2022 року, та утримували до кінця жовтня, коли російські війська почали відступ з правого берегу Херсонщини. Їх тримали в ізоляторі від години до майже трьох місяців. Вік цих жінок, за офіційними даними, від 32 до 58 років.За свідченнями самих утримуваних, наймолодшій із жінок, що перебувала в ІТТ довший час, був 21 рік. При цьому серед затриманих, які перебували в ІТТ недовго, за свідченнями, були і неповнолітні.Росіяни підозрювали жінок "У партизанській діяльності" та допомозі Збройним силам України. Затримували їх цілеспрямовано, зокрема, співробітниць правоохоронних органів, а також жінок, яких РФ підозрювала у контакті чи родинних зв’язках із представниками правоохоронних органів, ЗСУ чи руху спротиву.Ще одна категорія затриманих - це ті, кого використовували як заручників для затримання членів сім’ї та рідних, а також знайомих.Відомо також про випадок, коли на кілька днів затримали жінку, яка відвернулася і не привіталася з російськими військовослужбовцями, які зайшли в автобус на блокпості.Під час затримання росіяни психологічно тиснули та навіть застосовували фізичну силу - одну жінку привезли в ізолятор вже з крововиливом під оком та гематомами на голові.Умови, в яких тримали жінок, не були належними, зазначають ьправозахисники. Камери були двомісні та тримісні, однак у них одночасно перебувало від п’яти до дев’яти осіб. Також перші три тижні затримані не мали можливості повноцінно митися. Харчування також було поганим, їжу часто давали зіпсованою, і її не вистачало на всіх.Росіяни також катували українських жінок. Найчастіше - електричним струмом, водою, а також били їх. Відомо також про випадок сексуалізованого катування - постраждалу били струмом по грудях. Були і погрози насильством."Представники РФ завдавали страждань утримуваним жінкам, щоб отримати інформацію, зізнання або ж залякати для придушення спротиву на окупованих територіях. Крім того, погрози сексуальним насильством та домагання росіяни застосовували для психологічного тиску та ствердження свого домінуючого положення. Такі погрози сексуальним насильством є частиною культури російських військових і не караються командирами", - розповідає Синюк.Правозахисники зазначають, що є підстави вважати, що росіяни вчиняють не лише воєнні злочини, а й злочини проти людяності. Адже українок вони тримали в неналежних умовах, а злочини, зокрема тортури, вчиняли системно та масштабно.“Ми передамо СБУ та Офісу Генпрокурора, а також плануємо передати до Міжнародного кримінального суду дані від всіх жінок, що дали на це згоду, щоб максимально сприяти належному розслідуванню всіх інцидентів, про які говориться у звіті”, - зазначила радниця з прав людини ZMINAНагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру ще двом інспекторам ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на російських загарбників.Раніше ДБР затримало колаборантів з херсонського СІЗО, які незаконно утримували українських патріотів. Також у Херсоні правоохоронці виявили список зрадників, які служили у "поліції" окупантів.

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