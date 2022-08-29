Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО

Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО
Родина зі Шклиня, що на Горохівщині, передала автомобіль для потреб ЗСУ.

Про це повідомили у Городищенській громаді.

"Мешканці Городищенської громади продовжують допомагати українським захисникам. Нещодавно сім’я Гаврилюків зі Шклиня подарувала свою автівку Збройним силам України. Відтак, авто вже на фронті у використанні 63-ої бригади", - йдеться в повідомленні.

Транспортний засіб передано в допомогу для військовослужбовців на Схід України, серед яких чимало жителів Городищенської громади.
Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО
Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, автомобіль, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митрополит УПЦ МП Павло в інтерв'ю заперечив існування України як суверенної держави, – СБУ
Сьогодні, 18:16
Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, – енергетики
Сьогодні, 18:00
Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:45
У Херсонському ізоляторі росіяни тримали і катували щонайменше 30 жінок, – правозахисники
Сьогодні, 17:30
На Волині провели футбольний турнір памʼяті загиблого Героя
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
29 серпень, 2022, 18:00
У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО
06 червень, 2022, 11:32
24-річного воїна з Волині Юрія Шнайдера нагородили орденом «За мужність» посмертно 24-річного воїна з Волині Юрія Шнайдера нагородили орденом «За мужність» посмертно
Сьогодні, 15:15
Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка
Сьогодні, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митрополит УПЦ МП Павло в інтерв'ю заперечив існування України як суверенної держави, – СБУ
Сьогодні, 18:16
 0
Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, – енергетики
Сьогодні, 18:00
 0
Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
У Херсонському ізоляторі росіяни тримали і катували щонайменше 30 жінок, – правозахисники
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині провели футбольний турнір памʼяті загиблого Героя
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8