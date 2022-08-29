Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО





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"Мешканці Городищенської громади продовжують допомагати українським захисникам. Нещодавно сім’я Гаврилюків зі Шклиня подарувала свою автівку Збройним силам України. Відтак, авто вже на фронті у використанні 63-ої бригади", - йдеться в повідомленні.



Транспортний засіб передано в допомогу для військовослужбовців на Схід України, серед яких чимало жителів Городищенської громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родина зі Шклиня, що на Горохівщині, передала автомобіль для потреб ЗСУ.Про це повідомили у Городищенській громаді."Мешканці Городищенської громади продовжують допомагати українським захисникам. Нещодавно сім’язі Шклиня подарувала свою автівку Збройним силам України. Відтак, авто вже на фронті у використанні 63-ої бригади", - йдеться в повідомленні.Транспортний засіб передано в допомогу для військовослужбовців на Схід України, серед яких чимало жителів Городищенської громади.

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