Родина з Волині передала власний автомобіль для потреб ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Родина зі Шклиня, що на Горохівщині, передала автомобіль для потреб ЗСУ.
Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Мешканці Городищенської громади продовжують допомагати українським захисникам. Нещодавно сім’я Гаврилюків зі Шклиня подарувала свою автівку Збройним силам України. Відтак, авто вже на фронті у використанні 63-ої бригади", - йдеться в повідомленні.
Транспортний засіб передано в допомогу для військовослужбовців на Схід України, серед яких чимало жителів Городищенської громади.
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Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Мешканці Городищенської громади продовжують допомагати українським захисникам. Нещодавно сім’я Гаврилюків зі Шклиня подарувала свою автівку Збройним силам України. Відтак, авто вже на фронті у використанні 63-ої бригади", - йдеться в повідомленні.
Транспортний засіб передано в допомогу для військовослужбовців на Схід України, серед яких чимало жителів Городищенської громади.
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