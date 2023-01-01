На Волині провели футбольний турнір памʼяті загиблого Героя

Валентина Вавриша.



Про це



У турнірі взяли участь 4 команди: «Автомобіліст» села Олеськ, команда села Чмикос, «Рубіж Ю-16» Любомль та команда з села Овлочина.



Валентин Вавриш став до оборони України 18 травня 2022-го. Спочатку проходив військову підготовку на Житомирщині, а потім поїхав на Схід. 12 липня 2022 року під час боїв на Донеччині Валентин зазнав тяжкого поранення. 15 липня



У підсумку перше місце зайняла команда «Рубіж Ю-16», друге місце посіла команда села Чмикос, третє місце дісталося команді «Автомобіліст». Команди-призери нагороджені кубками, грамотами та медалями.



Також було відзначено найкращих гравців турніру в номінаціях: Найкращий бомбардир – Руслан Самарчук («Рубіж Ю-16»), найкращий голкіпер – Володимир Клімук («Автомобіліст»). Кращі гравців турніру також нагородили грамотами та футбольними сувенірами. Головним арбітром змагань був Віталій Дмитрук.



Після турніру учасники підписались на прапорі України та передали його батькам загиблого воїна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 липня у селі Олеськ відбувся футбольний турнір памʼяті військовослужбовцяПро це повідомили у Вишнівській громаді.У турнірі взяли участь 4 команди: «Автомобіліст» села Олеськ, команда села Чмикос, «Рубіж Ю-16» Любомль та команда з села Овлочина.Валентин Вавриш став до оборони України 18 травня 2022-го. Спочатку проходив військову підготовку на Житомирщині, а потім поїхав на Схід. 12 липня 2022 року під час боїв на Донеччині Валентин зазнав тяжкого поранення. 15 липня Валентин Вавриш помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова.У підсумку перше місце зайняла команда «Рубіж Ю-16», друге місце посіла команда села Чмикос, третє місце дісталося команді «Автомобіліст». Команди-призери нагороджені кубками, грамотами та медалями.Також було відзначено найкращих гравців турніру в номінаціях: Найкращий бомбардир –(«Рубіж Ю-16»), найкращий голкіпер –(«Автомобіліст»). Кращі гравців турніру також нагородили грамотами та футбольними сувенірами. Головним арбітром змагань бувПісля турніру учасники підписались на прапорі України та передали його батькам загиблого воїна.

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