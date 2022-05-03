Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні





Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише



Законопроєкт підтримали 268 депутатів.



Щоб законопроєкт набув чинності, депутати ще мають ухвалити його в другому читанні (перед цим можуть допрацювати), а тоді відправити на підпис президентові.



Володимир Зеленський виступав на підтримку законопроєкту про медичний канабіс і наприкінці червня закликав парламентарів проголосувати за нього.



Що пропонують у законопроєкті?



МОЗ пропонує ліцензувати господарську діяльність із культивування сортів коноплі для медичних цілей. Для культивування канабісу для медичних, промислових цілей та в науковій і науково-технічній діяльності потрібно буде отримати дозвіл.



Також за обігом коноплі для медичних цілей та продуктів із неї буде постійний нагляд. Зокрема кожна партія препаратів має маркуватися унікальним штрих-кодом.



Крім того, має бути електронний реєстр обліку переміщення медичного канабісу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише Громадське Законопроєкт підтримали 268 депутатів.Щоб законопроєкт набув чинності, депутати ще мають ухвалити його в другому читанні (перед цим можуть допрацювати), а тоді відправити на підпис президентові.Володимир Зеленський виступав на підтримку законопроєкту про медичний канабіс і наприкінці червня закликав парламентарів проголосувати за нього.МОЗ пропонує ліцензувати господарську діяльність із культивування сортів коноплі для медичних цілей. Для культивування канабісу для медичних, промислових цілей та в науковій і науково-технічній діяльності потрібно буде отримати дозвіл.Також за обігом коноплі для медичних цілей та продуктів із неї буде постійний нагляд. Зокрема кожна партія препаратів має маркуватися унікальним штрих-кодом.Крім того, має бути електронний реєстр обліку переміщення медичного канабісу. Отримати препарати на основі канабісу можна буде лише за призначенням лікаря відповідно до медичних показань.

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