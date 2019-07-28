36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО

36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО
Запорізькі поліцейські перекрили міжрегіональний канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

Запоріжанин, який відбував покарання на заході України, за допомогою спільників із «волі» організував наркотрафік у виправну колонію. Правоохоронці затримали правопорушників, ініціатора злочинного бізнесу конвоювали до регіону походження та взяли під варту.

Працівники обласного управління карного розшуку разом зі слідчими, оперативниками Запорізького РУП, колегами з Волинської області та співробітниками Маневицької колонії задокументували діяльність осіб, які переправляли ув’язненому наркотичні засоби для особистого вживання та розповсюдження на території закладу.

Організував наркобізнес 36-річний житель Запоріжжя, який відбував покарання за скоєння майнових злочинів у зазначеному виправному закладі. До протиправної діяльності він залучив двох земляків.
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО

Запоріжці у своєму регіоні купували метадон, метамфетамін, марихуану, PvP, ретельно маскували «товар» у речі, засоби гігієни або продукти харчування та з метою конспірації відправляли посилки товаришеві на імена інших засуджених.
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО

6 липня за силової підтримки спецпризначенців КОРД правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями мешкання запорізьких фігурантів та вилучили речові докази.
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО

Попередньо затриманим інкримінують злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Однак за результатами слідства діям кожного буде надано остаточну правову кваліфікацію.
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО

Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також джерела походження заборонених речовин. Триває досудове розслідування.
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО
36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО

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Теги: Запоріжжя, поліція, колонія, Маневичі
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