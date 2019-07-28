36-річний запоріжанин організував канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.ФОТО

Запорізькі поліцейські перекрили міжрегіональний канал постачання наркотиків до виправної колонії на Волині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.Запоріжанин, який відбував покарання на заході України, за допомогою спільників із «волі» організував наркотрафік у виправну колонію. Правоохоронці затримали правопорушників, ініціатора злочинного бізнесу конвоювали до регіону походження та взяли під варту.Працівники обласного управління карного розшуку разом зі слідчими, оперативниками Запорізького РУП, колегами з Волинської області та співробітниками Маневицької колонії задокументували діяльність осіб, які переправляли ув’язненому наркотичні засоби для особистого вживання та розповсюдження на території закладу.Організував наркобізнес 36-річний житель Запоріжжя, який відбував покарання за скоєння майнових злочинів у зазначеному виправному закладі. До протиправної діяльності він залучив двох земляків.Запоріжці у своєму регіоні купували метадон, метамфетамін, марихуану, PvP, ретельно маскували «товар» у речі, засоби гігієни або продукти харчування та з метою конспірації відправляли посилки товаришеві на імена інших засуджених.6 липня за силової підтримки спецпризначенців КОРД правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями мешкання запорізьких фігурантів та вилучили речові докази.Попередньо затриманим інкримінують злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Однак за результатами слідства діям кожного буде надано остаточну правову кваліфікацію.Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також джерела походження заборонених речовин. Триває досудове розслідування.