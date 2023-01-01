Поїхав на велосипеді та не повернувся: на Волині розшукують 32-річного чоловіка

Поїхав на велосипеді та не повернувся: на Волині розшукують 32-річного чоловіка
Співробітники Відділу поліції П № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській розшукують безвісти зниклого Шановського Івана Вікторовича, 18.01.1991 року народження, жителя села Ярівка, що на Горохівщині.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік 11 липня ввечері поїхав з дому на велосипеді та до тепер не повернувся. Де перебуває – невідомо.

Був одягнений: у сині спортивні штани, чорну куртку.

Особливі прикмети: наявні психічні розлади, має проблеми з пам’яттю.

Пересувався велосипедом, червона дамка, болотники покриті нікелем.

Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102.


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