Поїхав на велосипеді та не повернувся: на Волині розшукують 32-річного чоловіка
Сьогодні, 12:55
Співробітники Відділу поліції П № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській розшукують безвісти зниклого Шановського Івана Вікторовича, 18.01.1991 року народження, жителя села Ярівка, що на Горохівщині.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 11 липня ввечері поїхав з дому на велосипеді та до тепер не повернувся. Де перебуває – невідомо.
Був одягнений: у сині спортивні штани, чорну куртку.
Особливі прикмети: наявні психічні розлади, має проблеми з пам’яттю.
Пересувався велосипедом, червона дамка, болотники покриті нікелем.
Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 11 липня ввечері поїхав з дому на велосипеді та до тепер не повернувся. Де перебуває – невідомо.
Був одягнений: у сині спортивні штани, чорну куртку.
Особливі прикмети: наявні психічні розлади, має проблеми з пам’яттю.
Пересувався велосипедом, червона дамка, болотники покриті нікелем.
Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102.
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