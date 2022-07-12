Вирвав гроші з рук та зник: у Луцьку чоловік пограбував продавчиню

Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який пограбував продавчиню в одному із торгових центрів Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора до поліції надійшло повідомлення про пограбування від 27-річної мешканки Луцька. Сталося це в одному із торгових центрів міста.До робочого місця волинянки підбіг невідомий, коли вона перераховувала кошти, вирвав гроші з рук та зник.На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Особу зловмисника вдалося швидко встановити - ним виявився 24-річний житель Львова.Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.