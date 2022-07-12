Вирвав гроші з рук та зник: у Луцьку чоловік пограбував продавчиню
Сьогодні, 12:37
Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який пограбував продавчиню в одному із торгових центрів Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення про пограбування від 27-річної мешканки Луцька. Сталося це в одному із торгових центрів міста.
До робочого місця волинянки підбіг невідомий, коли вона перераховувала кошти, вирвав гроші з рук та зник.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Особу зловмисника вдалося швидко встановити - ним виявився 24-річний житель Львова.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення про пограбування від 27-річної мешканки Луцька. Сталося це в одному із торгових центрів міста.
До робочого місця волинянки підбіг невідомий, коли вона перераховувала кошти, вирвав гроші з рук та зник.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Особу зловмисника вдалося швидко встановити - ним виявився 24-річний житель Львова.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Депутат Волинської облради складає повноваження
Сьогодні, 12:50
Вирвав гроші з рук та зник: у Луцьку чоловік пограбував продавчиню
Сьогодні, 12:37
Намалювала портрет свого Героя: 11-річна дівчинка з Краматорська відправила Залужному подарунок поштою. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Медіа