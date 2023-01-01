РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених, – ЗМІ

РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених, – ЗМІ
Угорщина планує забрати чергову групу українських військовополонених за "посередництвом" РПЦ. Як і минулого разу, це відбувається без участі та погодження української сторони.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українських спецслужбах.

За словами одного зі співрозмовників, в середовищі "Російської православної церкви" активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до рф. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.

"Мета візиту - це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - розповів співрозмовник.

З російської сторони "переговорником" виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру - Антон Юрійович Севрюк), уточнило джерело. З 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

За словами співрозмовника, угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Наразі пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових, додало джерело.

"Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", - розповів співрозмовник в спецслужбах.

Росія вже передавала Угорщині полонених українців
Нагадаємо, що 8 червня РПЦ оголосила, що за її посередництва Угорщині було передано 11 українських військовополонених.

Згідно з заявою РПЦ, це відбулось "в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Передача полонених відбулась без погодження з українською стороною.

Певний час доля та місцезнаходження військових приховувалась, до них не допускали українських дипломатів. Наразі вдалось повернути в Україну лише п’ятьох з одинадцяти полонених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: РПЦ, полонені, Угорщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку під колеса Peugeot потрапила 35-річна пішохідка
Сьогодні, 11:22
Не спала, щоб не погас вогонь: у бабусі, яка живе в полі на Волині, з'явилася власна сонячна панель
Сьогодні, 11:06
РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених, – ЗМІ
Сьогодні, 10:50
На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком
Сьогодні, 10:40
Обірвалося життя багаторічного директора школи на Волині
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Розвідка вважає, що рф хотіла використати полонених в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань Розвідка вважає, що рф хотіла використати полонених в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань
27 червень, 02:47
У ГУР розповіли, що відомо зараз про українських полонених в Угорщині У ГУР розповіли, що відомо зараз про українських полонених в Угорщині
20 червень, 15:22
Росія потайки передала Угорщині полонених: Україна встановила місце їхнього перебування Росія потайки передала Угорщині полонених: Україна встановила місце їхнього перебування
16 червень, 10:38
Наші вдома: звільнили чотирьох волинян, які більше року пробули у російському полоні Наші вдома: звільнили чотирьох волинян, які більше року пробули у російському полоні
06 липень, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку під колеса Peugeot потрапила 35-річна пішохідка
Сьогодні, 11:22
 0
Не спала, щоб не погас вогонь: у бабусі, яка живе в полі на Волині, з'явилася власна сонячна панель
Сьогодні, 11:06
 0
РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених, – ЗМІ
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком
Сьогодні, 10:40
 0
Обірвалося життя багаторічного директора школи на Волині
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8