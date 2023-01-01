РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених, – ЗМІ





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За словами одного зі співрозмовників, в середовищі "Російської православної церкви" активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до рф. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.



"Мета візиту - це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - розповів співрозмовник.



З російської сторони "переговорником" виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру - Антон Юрійович Севрюк), уточнило джерело. З 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.



За словами співрозмовника, угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Наразі пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових, додало джерело.



"Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", - розповів співрозмовник в спецслужбах.



Росія вже передавала Угорщині полонених українців

Нагадаємо, що 8 червня РПЦ оголосила, що за її посередництва Угорщині було передано 11 українських військовополонених.



Згідно з заявою РПЦ, це відбулось "в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Передача полонених відбулась без погодження з українською стороною.



Певний час доля та місцезнаходження військових приховувалась, до них не допускали українських дипломатів. Наразі вдалось повернути в Україну лише п’ятьох з одинадцяти полонених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угорщина планує забрати чергову групу українських військовополонених за "посередництвом" РПЦ. Як і минулого разу, це відбувається без участі та погодження української сторони Про це РБК-Україна повідомили джерела в українських спецслужбах.За словами одного зі співрозмовників, в середовищі "Російської православної церкви" активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до рф. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня."Мета візиту - це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - розповів співрозмовник.З російської сторони "переговорником" виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру - Антон Юрійович Севрюк), уточнило джерело. З 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.За словами співрозмовника, угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Наразі пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових, додало джерело."Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", - розповів співрозмовник в спецслужбах.Росія вже передавала Угорщині полонених українцівНагадаємо, що 8 червня РПЦ оголосила, що за її посередництва Угорщині було передано 11 українських військовополонених.Згідно з заявою РПЦ, це відбулось "в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Передача полонених відбулась без погодження з українською стороною.Певний час доля та місцезнаходження військових приховувалась, до них не допускали українських дипломатів. Наразі вдалось повернути в Україну лише п’ятьох з одинадцяти полонених.

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