За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко
Сьогодні, 09:59
На війні загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Ципко.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Стало відомо про загибель на війні молодого захисника, жителя села Рокитниця Ципка Дмитра Сергійовича. З огляду на чергову болючу втрату, у громаді, розпорядженням сільського голови оголошено триденну жалобу. Щирі співчуття рідним і близьким Героя!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Стало відомо про загибель на війні молодого захисника, жителя села Рокитниця Ципка Дмитра Сергійовича. З огляду на чергову болючу втрату, у громаді, розпорядженням сільського голови оголошено триденну жалобу. Щирі співчуття рідним і близьким Героя!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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