За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко

Дмитро Ципко.



Про це



"Стало відомо про загибель на війні молодого захисника, жителя села Рокитниця Ципка Дмитра Сергійовича. З огляду на чергову болючу втрату, у громаді, розпорядженням сільського голови оголошено триденну жалобу. Щирі співчуття рідним і близьким Героя!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили у Колодяжненській громаді."Стало відомо про загибель на війні молодого захисника, жителя села Рокитниця Ципка Дмитра Сергійовича. З огляду на чергову болючу втрату, у громаді, розпорядженням сільського голови оголошено триденну жалобу. Щирі співчуття рідним і близьким Героя!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію