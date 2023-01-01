За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко

За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко
На війні загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Ципко.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Стало відомо про загибель на війні молодого захисника, жителя села Рокитниця Ципка Дмитра Сергійовича. З огляду на чергову болючу втрату, у громаді, розпорядженням сільського голови оголошено триденну жалобу. Щирі співчуття рідним і близьким Героя!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса
Сьогодні, 10:10
За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко
Сьогодні, 09:59
Стартував сезон на Шацьких озерах: чи є туристи. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги: четверо загиблих
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Сьогодні, 11:18
«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО «Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса
Сьогодні, 10:10
Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги: четверо загиблих Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги: четверо загиблих
Сьогодні, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Устилузі» службовий пес знайшов в авто наркотики
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Сьогодні, 11:18
 0
Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку
Сьогодні, 10:52
 0
СБУ затримала інформатора рф, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині
Сьогодні, 10:50
 0
У озері на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8