Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги: четверо загиблих





Про це Юрій Малашко.



"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.



Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.



В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому невідкладно надана медична допомога.



Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі - вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому невідкладно надана медична допомога.Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

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