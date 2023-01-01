Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги: четверо загиблих
Сьогодні, 09:30
Росіяни здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі - вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.
В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому невідкладно надана медична допомога.
Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.
В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому невідкладно надана медична допомога.
Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.
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