ЗСУ за минулу добу знищили ще 440 окупантів і 7 ворожих танків

ЗСУ за минулу добу знищили ще 440 окупантів і 7 ворожих танків
За минулу добу українські захисники знищили ще 440 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4085 (+7) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,

◾ артилерійських систем – 4371 (+5) од,

◾ РСЗВ – 668 (+0) од,

◾ засобів ППО ‒ 414 (+1) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од,

◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,

◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 632 (+4) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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