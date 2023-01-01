ЗСУ за минулу добу знищили ще 440 окупантів і 7 ворожих танків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4085 (+7) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,



◾ артилерійських систем – 4371 (+5) од,



◾ РСЗВ – 668 (+0) од,



◾ засобів ППО ‒ 414 (+1) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од,



◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,



◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 632 (+4) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 440 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4085 (+7) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,◾ артилерійських систем – 4371 (+5) од,◾ РСЗВ – 668 (+0) од,◾ засобів ППО ‒ 414 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од,◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,◾ спеціальної техніки ‒ 632 (+4) од.

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