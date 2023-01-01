ЗСУ за минулу добу знищили ще 440 окупантів і 7 ворожих танків
Сьогодні, 09:12
За минулу добу українські захисники знищили ще 440 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4085 (+7) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,
◾ артилерійських систем – 4371 (+5) од,
◾ РСЗВ – 668 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 414 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 632 (+4) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4085 (+7) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,
◾ артилерійських систем – 4371 (+5) од,
◾ РСЗВ – 668 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 414 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 632 (+4) од.
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