Стартував сезон на Шацьких озерах: чи є туристи. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Юхимук.



У будні пляжі не переповнені, тут місцеві продають пампухи, є атракціони для дітей, можна орендувати човен. Турист Януш приїхав із Польщі, – говорить, – був на Шацьких озерах до повномасштабної війни.



Уперше відпочиває на Світязі львів’янка Тетяна Піонткевич. Каже, перед екскурсією провели інструктаж із техніки безпеки.



"Сказали, що в ліси не можна заходити, що там заміновано, територія охороняється, за чорницями не можна ходити, а екскурсії дозволені цього року", – каже туристка.



Здавати помешкання туристам – сімейний бізнес місцевої мешканки Лариси. Каже - ціни цього року не підвищували. За її спостереженнями, контингент відпочивальників змінився: "У червні в основному, були туристи "вихідного дня", були мами з дітьми чи переселенці, які на Волині живуть, щоб подивитися що таке Світязь, які ніколи тут не були".



Навколо озера Світязь є сім облаштованих місць для масового відпочинку людей, на кожному з них облаштовані рятувальні пости, — розповідає працівник Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Андрій Цвид. Рятувальний пост на пляжі працює з 10-ї ранку до 8-ї години вечора.



Торік в громаді було орієнтовно 60 тисяч туристів. До повномасштабного вторгнення росіян, каже, за сезон відпочивало орієнтовно 200 тисяч, – розказала начальниця відділу гуманітарного розвитку Шацької громади Оксана Юхимук. З її слів, можна віднайти житло за вподобаннями від 175 гривень за людину і до тисячі за котедж.



Перед тим, як розпочати туристичний сезон, – працювала місцева рада оборони, на якій визначили, що тут безпечно, — каже голова Шацької громади Сергій Карпук. З його слів, цей сезон, як і минули – спокійний, без гучної музики та розваг. Усі заклади працюють до 23-ї години. З півночі діє комендантська година.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон на Світязі стартував у липні. Цього року очікують на 15% більше туристів, ніж торік.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу гуманітарного розвитку Шацької громадиУ будні пляжі не переповнені, тут місцеві продають пампухи, є атракціони для дітей, можна орендувати човен. Туристприїхав із Польщі, – говорить, – був на Шацьких озерах до повномасштабної війни.Уперше відпочиває на Світязі львів’янка. Каже, перед екскурсією провели інструктаж із техніки безпеки."Сказали, що в ліси не можна заходити, що там заміновано, територія охороняється, за чорницями не можна ходити, а екскурсії дозволені цього року", – каже туристка.Здавати помешкання туристам – сімейний бізнес місцевої мешканки Лариси. Каже - ціни цього року не підвищували. За її спостереженнями, контингент відпочивальників змінився: "У червні в основному, були туристи "вихідного дня", були мами з дітьми чи переселенці, які на Волині живуть, щоб подивитися що таке Світязь, які ніколи тут не були".Навколо озера Світязь є сім облаштованих місць для масового відпочинку людей, на кожному з них облаштовані рятувальні пости, — розповідає працівник Державної служби надзвичайних ситуацій Волині. Рятувальний пост на пляжі працює з 10-ї ранку до 8-ї години вечора.Торік в громаді було орієнтовно 60 тисяч туристів. До повномасштабного вторгнення росіян, каже, за сезон відпочивало орієнтовно 200 тисяч, – розказала начальниця відділу гуманітарного розвитку Шацької громади Оксана Юхимук. З її слів, можна віднайти житло за вподобаннями від 175 гривень за людину і до тисячі за котедж.Перед тим, як розпочати туристичний сезон, – працювала місцева рада оборони, на якій визначили, що тут безпечно, — каже голова Шацької громади. З його слів, цей сезон, як і минули – спокійний, без гучної музики та розваг. Усі заклади працюють до 23-ї години. З півночі діє комендантська година.

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