На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса
Сьогодні, 10:10
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках - 8,6 кілометрів.
"За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометрів квадратних української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі. Що приблизно співмірно з площею міста Одеса! На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - зазначають у Генштабі.
На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках - 8,6 кілометрів.
"За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометрів квадратних української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі. Що приблизно співмірно з площею міста Одеса! На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - зазначають у Генштабі.
На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі.
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