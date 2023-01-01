«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Незабаром загрозливі напрямки будуть міцніше прикриті відповідними інженерними загородженнями", - йдеться в повідомленні.
Наєв зазначив, що розпочали тренування наших воїнів у різних ситуаціях.
"Ця робота буде планово тривати й надалі. Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Оборона буде зміцнена. І ми обов'язково разом переможемо!" - наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Нагадаємо, що захист українсько-білоруського кордону у межах Волинської області 5 липня оглянув командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.
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Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Незабаром загрозливі напрямки будуть міцніше прикриті відповідними інженерними загородженнями", - йдеться в повідомленні.
Наєв зазначив, що розпочали тренування наших воїнів у різних ситуаціях.
"Ця робота буде планово тривати й надалі. Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Оборона буде зміцнена. І ми обов'язково разом переможемо!" - наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Нагадаємо, що захист українсько-білоруського кордону у межах Волинської області 5 липня оглянув командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.
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