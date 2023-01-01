«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО

«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
Завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Незабаром загрозливі напрямки будуть міцніше прикриті відповідними інженерними загородженнями", - йдеться в повідомленні.

Наєв зазначив, що розпочали тренування наших воїнів у різних ситуаціях.

"Ця робота буде планово тривати й надалі. Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Оборона буде зміцнена. І ми обов'язково разом переможемо!" - наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.


Нагадаємо, що захист українсько-білоруського кордону у межах Волинської області 5 липня оглянув командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.
«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Наєв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала інформатора рф, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині
Сьогодні, 10:50
У озері на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:40
«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса
Сьогодні, 10:10
За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Олександр Чемко Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Олександр Чемко
Сьогодні, 08:00
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
07 липень, 16:54
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович
07 липень, 15:21
У Прилісненській громаді попрощалися із Героєм Ігорем Паламарем У Прилісненській громаді попрощалися із Героєм Ігорем Паламарем
07 липень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Устилузі» службовий пес знайшов в авто наркотики
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Сьогодні, 11:18
 0
Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку
Сьогодні, 10:52
 0
СБУ затримала інформатора рф, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині
Сьогодні, 10:50
 0
У озері на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8