У озері на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:40
Увечері 9 липня у Ковельському районі на озері Соловичі виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
З'ясувалося, що загиблий - 1977 року народження, мешканець Львівщини. Попередньо, чоловік загинув через утоплення.
Обставини трагедії та остаточну причину смерті встановлюють правоохоронні органи.
Волинські рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді. Відпочивайте та купайтеся лише на спеціально обладнаних пляжах, не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, пам'ятайте: безпека на воді й алкоголь - несумісні.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
З'ясувалося, що загиблий - 1977 року народження, мешканець Львівщини. Попередньо, чоловік загинув через утоплення.
Обставини трагедії та остаточну причину смерті встановлюють правоохоронні органи.
Волинські рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді. Відпочивайте та купайтеся лише на спеціально обладнаних пляжах, не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, пам'ятайте: безпека на воді й алкоголь - несумісні.
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