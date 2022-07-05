Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку

Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку
Посів маку на присадибній ділянці, належній жительці Володимирського району, виявив поліцейський офіцер громади.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила понад 500 рослин маку. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний центр МВС.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про посів або вирощування снотворного маку.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, мак, поліція
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