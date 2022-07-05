Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила понад 500 рослин маку. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний центр МВС.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про посів або вирощування снотворного маку.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посів маку на присадибній ділянці, належній жительці Володимирського району, виявив поліцейський офіцер громади.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила понад 500 рослин маку. Їх направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний центр МВС.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про посів або вирощування снотворного маку.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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