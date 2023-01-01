На «Устилузі» службовий пес знайшов в авто наркотики
Сьогодні, 11:30
На волинській митниці службова собака знайшла в автівці наркотики.
Про це повідомили у пресслубі Волинської митниці.
Загалом на митниці працює 12 кінологічних команд, спеціально підготовлених для пошуку наркотичних засобів, тютюнових виробів чи зброї.
Цього разу в "Устилузі" чергувала Діна - лабрадор ретрівер. Під час проведення повного митного огляду легковика, на полиці під вітровим склом у його салоні, вона виявила 5,2 гр пресованої речовини рослинного походження, схожої на гашиш.
Митники повідомили правоохоронців про таку знахідку. Попередня кваліфікація дій водія авто - громадянина України, встановлена за ст. 309 Кримінального кодексу "незаконне перевезення наркотичних засобів без мети збуту". Речовину передали на експертизу.
Загалом у першому півріччі 2023 року у пунктах пропуску на Волині службовими собаками митниці було виявлено 32 спроби незаконного переміщення наркотичних засобів та 1 спробу незаконнного переміщення зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслубі Волинської митниці.
Загалом на митниці працює 12 кінологічних команд, спеціально підготовлених для пошуку наркотичних засобів, тютюнових виробів чи зброї.
Цього разу в "Устилузі" чергувала Діна - лабрадор ретрівер. Під час проведення повного митного огляду легковика, на полиці під вітровим склом у його салоні, вона виявила 5,2 гр пресованої речовини рослинного походження, схожої на гашиш.
Митники повідомили правоохоронців про таку знахідку. Попередня кваліфікація дій водія авто - громадянина України, встановлена за ст. 309 Кримінального кодексу "незаконне перевезення наркотичних засобів без мети збуту". Речовину передали на експертизу.
Загалом у першому півріччі 2023 року у пунктах пропуску на Волині службовими собаками митниці було виявлено 32 спроби незаконного переміщення наркотичних засобів та 1 спробу незаконнного переміщення зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На «Устилузі» службовий пес знайшов в авто наркотики
Сьогодні, 11:30
На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Сьогодні, 11:18
Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку
Сьогодні, 10:52
Медіа