Воїну з Волині Сергію Сучкову присвоїли звання Героя України посмертно

Сергію Сучкову присвоїли звання Героя України.



Про це



“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»



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53-річний володимирчанин Сергій Сучков був старшим розвідувальної групи. Підрозділ під його керівництвом здійснював розвідку сил противника на різних напрямках виконання бойових завдань. Завдяки героїчним та відважним діям офіцера 25 березня було відбито атаки ворога, зупинено його просування та звільнено населений пункт Благодатне, що на Миколаївщині.



У своє останнє бойове завдання старший лейтенант Сергій Сучков відправився 2 травня разом із розвідувальною групою, яка вчергове здійснювала розвідку місцевості з метою безпечного висування піхоти у визначений район. Під час просування група потрапила у ворожу засідку, але завдяки прийнятим вольовим рішенням та відважним діям офіцера відбила дану атаку, просунулась вперед і добула розвідувальні дані стосовно противника. Уже наступного дня життя захисника обірвалось внаслідок артилерійського обстрілу. За мить до загибелі він таки устиг відвести свою групу у безпечне місце.



У Сергія Сучкова залишилась дружина та троє дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Полеглому захиснику з Волиніприсвоїли звання Героя України.Про це повідомили у Володимирській міській раді.“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сучкову Сергію Веніаміновичу — старшому лейтенанту (посмертно)”, – йдеться в указі, який підписав президент.53-річний володимирчанин Сергій Сучков був старшим розвідувальної групи. Підрозділ під його керівництвом здійснював розвідку сил противника на різних напрямках виконання бойових завдань. Завдяки героїчним та відважним діям офіцера 25 березня було відбито атаки ворога, зупинено його просування та звільнено населений пункт Благодатне, що на Миколаївщині.У своє останнє бойове завдання старший лейтенант Сергій Сучков відправився 2 травня разом із розвідувальною групою, яка вчергове здійснювала розвідку місцевості з метою безпечного висування піхоти у визначений район. Під час просування група потрапила у ворожу засідку, але завдяки прийнятим вольовим рішенням та відважним діям офіцера відбила дану атаку, просунулась вперед і добула розвідувальні дані стосовно противника. Уже наступного дня життя захисника обірвалось внаслідок артилерійського обстрілу. За мить до загибелі він таки устиг відвести свою групу у безпечне місце.У Сергія Сучкова залишилась дружина та троє дітей.

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