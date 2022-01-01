Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков
Сьогодні, 17:21
Війна з російським окупантом забрала життя іще одного мужнього українського воїна, старшого лейтенанта Сергія Сучкова з Володимира.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"43-річний житель нашого міста загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Ціною власного життя командир розвідвзводу розвідувальної роти зумів відвести групу у безпечне місце, не врятувавшись сам від ворожого вогню. Світла пам’ять Захиснику, який віддав найцінніше заради нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні.
У полеглого Героя, який 13 квітня цього року Указом Президента нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, залишилась дружина та троє дітей.
Ігор Пальонка зазначив, що день і час прибуття кортежу з тілом полеглого воїна, а також церемонію прощання, повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"43-річний житель нашого міста загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Ціною власного життя командир розвідвзводу розвідувальної роти зумів відвести групу у безпечне місце, не врятувавшись сам від ворожого вогню. Світла пам’ять Захиснику, який віддав найцінніше заради нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні.
У полеглого Героя, який 13 квітня цього року Указом Президента нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, залишилась дружина та троє дітей.
Ігор Пальонка зазначив, що день і час прибуття кортежу з тілом полеглого воїна, а також церемонію прощання, повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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