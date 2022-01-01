Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков

Сергія Сучкова з Володимира.



Про це Ігор Пальонка.



"43-річний житель нашого міста загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Ціною власного життя командир розвідвзводу розвідувальної роти зумів відвести групу у безпечне місце, не врятувавшись сам від ворожого вогню. Світла пам’ять Захиснику, який віддав найцінніше заради нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні.



У полеглого Героя, який 13 квітня цього року Указом Президента нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, залишилась дружина та троє дітей.



Ігор Пальонка зазначив, що день і час прибуття кортежу з тілом полеглого воїна, а також церемонію прощання, повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна з російським окупантом забрала життя іще одного мужнього українського воїна, старшого лейтенантаз Володимира.Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади"43-річний житель нашого міста загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Ціною власного життя командир розвідвзводу розвідувальної роти зумів відвести групу у безпечне місце, не врятувавшись сам від ворожого вогню. Світла пам’ять Захиснику, який віддав найцінніше заради нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні.У полеглого Героя, який 13 квітня цього року Указом Президента нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, залишилась дружина та троє дітей.Ігор Пальонка зазначив, що день і час прибуття кортежу з тілом полеглого воїна, а також церемонію прощання, повідомлять додатково.

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