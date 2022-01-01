 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков

Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков
Війна з російським окупантом забрала життя іще одного мужнього українського воїна, старшого лейтенанта Сергія Сучкова з Володимира.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

"43-річний житель нашого міста загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Ціною власного життя командир розвідвзводу розвідувальної роти зумів відвести групу у безпечне місце, не врятувавшись сам від ворожого вогню. Світла пам’ять Захиснику, який віддав найцінніше заради нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні.

У полеглого Героя, який 13 квітня цього року Указом Президента нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, залишилась дружина та троє дітей.

Ігор Пальонка зазначив, що день і час прибуття кортежу з тілом полеглого воїна, а також церемонію прощання, повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зеленський вручив бойову відзнаку командиру 14 ОМБр
Сьогодні, 17:30
На Волині скутерист вчинив ДТП
Сьогодні, 17:15
«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів
Сьогодні, 17:00
У бою з російськими окупантами загинув волинянин
Сьогодні, 16:44
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський вручив бойову відзнаку командиру 14 ОМБр
Сьогодні, 17:30
Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков
Сьогодні, 17:21
На Волині скутерист вчинив ДТП
Сьогодні, 17:15
«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів
Сьогодні, 17:00
У бою з російськими окупантами загинув волинянин
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
На Харківщині загинув герой з Волині Андрій Ващук На Харківщині загинув герой з Волині Андрій Ващук
Сьогодні, 15:05
На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Шевчук На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Шевчук
04 травень, 17:07
У Волинському медінституті збирають військові аптечки У Волинському медінституті збирають військові аптечки
03 травень, 15:21
На війні з Росією загинули ще двоє волинян На війні з Росією загинули ще двоє волинян
26 квітень, 23:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський вручив бойову відзнаку командиру 14 ОМБр
Сьогодні, 17:30
 0
Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков
Сьогодні, 17:21
 0
На Волині скутерист вчинив ДТП
Сьогодні, 17:15
 0
«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів
Сьогодні, 17:00
 0
У бою з російськими окупантами загинув волинянин
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8