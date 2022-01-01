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«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів

«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів
Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.

Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші: «Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й».

У ГУР нагадують, що найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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