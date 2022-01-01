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На Волині скутерист вчинив ДТП

На Волині скутерист вчинив ДТП
Сьогодні, 6 травня, у Ковелі 28-річний водій Honda Giorno, який не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості при об‘їзді перешкоди, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр.

Про це повдіомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Внаслідок автопригоди транспортний засіб отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками. Керманич, на щастя, не травмувався.

Під час перевірки поліцейські встановили, що керманич не має відповідної категорії на право керування цим транспортним засобом.

У результаті на нього винесли адмінматеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, скутерист, Ковель
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