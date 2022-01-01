Зеленський вручив бойову відзнаку командиру 14 ОМБр

Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин захисників, удостоєних цього звання посмертно. Глава держави також вручив перші відзнаки «Хрест бойових заслуг».



Урочиста церемонія вже традиційно відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві, інформують в ОП.



Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні Україна відзначає День піхоти – свято хоробрих, рішучих людей, чия служба є фундаментом української армії.



Глава держави вручив бойову відзнаку незалежної України «Хрест бойових заслуг» командиру 14-ї окремої механізованої бригади полковнику Олександру Охріменку.



Президент зазначив, що відвага й мудрість, бойова результативність цих людей у війні за Україну дають усім нашим громадянам особливу надію на перемогу.

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