Обмін полоненими: додому повернули 41 українця





Про це написала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



За її словами, повернули 41 людину: 28 військових і 13 цивільних.



"Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", – повідомила віцепрем’єрка.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 травня, відбувся десятий російсько-український обмін полоненими.Про це написала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій УкраїниЗа її словами, повернули 41 людину: 28 військових і 13 цивільних."Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", – повідомила віцепрем’єрка.Нагадаємо, до України з початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених.

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