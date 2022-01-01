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Обмін полоненими: додому повернули 41 українця

Обмін полоненими: додому повернули 41 українця
Сьогодні, 6 травня, відбувся десятий російсько-український обмін полоненими.

Про це написала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, повернули 41 людину: 28 військових і 13 цивільних.

"Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", – повідомила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, до України з початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених.

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Теги: обмін полоненими, Росія, Україна
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