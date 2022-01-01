Обмін полоненими: додому повернули 41 українця
Сьогодні, 18:00
Сьогодні, 6 травня, відбувся десятий російсько-український обмін полоненими.
Про це написала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, повернули 41 людину: 28 військових і 13 цивільних.
"Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", – повідомила віцепрем’єрка.
Нагадаємо, до України з початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених.
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Про це написала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, повернули 41 людину: 28 військових і 13 цивільних.
"Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", – повідомила віцепрем’єрка.
Нагадаємо, до України з початку повномасштабної війни повернули 324 українських полонених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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