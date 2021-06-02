На АЗС знову подорожчало пальне





Про це повідомляє портал enkorr із посиланням на Консалтингову групу «А-95», передає



Середня вартість літра бензину марки А-95 в Україні становить 38,21 грн, марки А-95+ – 39,03 грн, дизельного палива – 42,98 грн.



Зокрема, на WOG та ОККО бензини марок А-95 та А-95+ подорожчали на 1,64-1,72 грн за літр – до 37,69-39,57 грн. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 1,97 грн – до 42,63 грн за літр.



На «Укрнафті» літр А-95 бензину тепер коштує 37,69 грн, марки А-95+ – 38,29 грн, дизельного палива – 42,63 грн.



На заправках мережі Shell ціни на А-95 та дизель аналогічні, літр А-95+ коштує 39,57 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Роздрібні мережі АЗС знову відкоригували ціни на бензини та дизельне пальне. Бензин марки А-95 подорожчав у середньому на 1,81 грн, марки А-95+ – на 1,74 грн, дизель – на 1,77 грн.Про це повідомляє портал enkorr із посиланням на Консалтингову групу «А-95», передає Слово і Діло. Середня вартість літра бензину марки А-95 в Україні становить 38,21 грн, марки А-95+ – 39,03 грн, дизельного палива – 42,98 грн.Зокрема, на WOG та ОККО бензини марок А-95 та А-95+ подорожчали на 1,64-1,72 грн за літр – до 37,69-39,57 грн. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 1,97 грн – до 42,63 грн за літр.На «Укрнафті» літр А-95 бензину тепер коштує 37,69 грн, марки А-95+ – 38,29 грн, дизельного палива – 42,63 грн.На заправках мережі Shell ціни на А-95 та дизель аналогічні, літр А-95+ коштує 39,57 грн.

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