Росія забрала життя ще двох військових з Волині
Сьогодні, 19:05
У війні із Росією загинули двоє волинян з Нововолинської громади.
Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Війна знову забрала в нас кращих синів. У боротьбі з російським окупантом загинуло двоє мешканців Нововолинської громади", - написав Карпус.
Солдат Богдан Білоконь з Грибовиці та старший солдат Сергій Сень з Нововолинська віддали свої життя за Україну.
Інформацію щодо прибуття тіл і прощання повідомляють згодом.
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Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Війна знову забрала в нас кращих синів. У боротьбі з російським окупантом загинуло двоє мешканців Нововолинської громади", - написав Карпус.
Солдат Богдан Білоконь з Грибовиці та старший солдат Сергій Сень з Нововолинська віддали свої життя за Україну.
Інформацію щодо прибуття тіл і прощання повідомляють згодом.
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