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Росія забрала життя ще двох військових з Волині

Росія забрала життя ще двох військових з Волині
У війні із Росією загинули двоє волинян з Нововолинської громади.

Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Війна знову забрала в нас кращих синів. У боротьбі з російським окупантом загинуло двоє мешканців Нововолинської громади", - написав Карпус.

Солдат Богдан Білоконь з Грибовиці та старший солдат Сергій Сень з Нововолинська віддали свої життя за Україну.

Інформацію щодо прибуття тіл і прощання повідомляють згодом.


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Теги: Росія, війна, загиблі, Волинь
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