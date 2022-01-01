Росія забрала життя ще двох військових з Волині





Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Війна знову забрала в нас кращих синів. У боротьбі з російським окупантом загинуло двоє мешканців Нововолинської громади", - написав Карпус.



Солдат Богдан Білоконь з Грибовиці та старший солдат Сергій Сень з Нововолинська віддали свої життя за Україну.



Інформацію щодо прибуття тіл і прощання повідомляють згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією загинули двоє волинян з Нововолинської громади.Про це повідомляє Нововолинський міський голова"Війна знову забрала в нас кращих синів. У боротьбі з російським окупантом загинуло двоє мешканців Нововолинської громади", - написав Карпус.Солдатз Грибовиці та старший солдат Сергій Сень з Нововолинська віддали свої життя за Україну.Інформацію щодо прибуття тіл і прощання повідомляють згодом.

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