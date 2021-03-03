«Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків на деяких сервісах
Сьогодні, 19:30
"Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Telegram-каналі.
Таке рішення ухвалили, аби убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи в подальшому.
Водночас наголошують, що можна оформити електронні проїзні документи через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці.
"Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи", - повідомили у відомстві.
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Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Telegram-каналі.
Таке рішення ухвалили, аби убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи в подальшому.
Водночас наголошують, що можна оформити електронні проїзні документи через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці.
"Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи", - повідомили у відомстві.
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