«Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків на деяких сервісах

«Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків на деяких сервісах
"Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Telegram-каналі.

Таке рішення ухвалили, аби убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи в подальшому.

Водночас наголошують, що можна оформити електронні проїзні документи через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці.

"Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи", - повідомили у відомстві.


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Теги: Укрзалізниця, квитки, продаж
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