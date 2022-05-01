Зеленський запросив канцлера Німеччини Шольца відвідати Київ 9 травня

Зеленський запросив канцлера Німеччини Шольца відвідати Київ 9 травня
Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня.

Про це він заявив у виступі перед представниками британського аналітичного центру Chatham House, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Він запрошений, запрошення відкрите, воно є вже певний час. Його запрошують приїхати до України, він може зробити цей дуже потужний політичний крок – приїхати сюди 9 травня до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви достатньо освічені, щоб зрозуміти чому", - сказав Зеленський.

Щодо Маріуполя, Зеленський сказав, що ситуація там рівносильна "тортурам" і що жодних переговорів з Росією бути не може, якщо мирних жителів або військовослужбовців буде вбито, коли їх можна було звільнити.

"Росіяни не вірять, що їх можна притягти до відповідальності за військові злочини, тому що вони мають силу ядерної держави. Йде 72-й день повномасштабної війни, і ми поки що не бачимо її кінця і не відчуваємо жодної готовності російської сторони до її припинення", - сказав Зеленський.

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Теги: Шольц, Зеленський, 9 травня, запрошення
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