На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині

Під час російсько-української війни за свободу України віддали життя ще двоє волинянин Ратнівської та Рожищенської громад.Про це повідомили очільники громадтаВіталій Бірук повідомив, що загинув сержант12.06.1977 року народження із села Гірники. Сиротами залишилося 6 дітей.Вячеслав Поліщук повідомив, що під час виконання бойового завдання обірвалося життя мешканця міста Рожище, 06.07.1990 року народження.Як стало відомо, заступник командира бойової машини – навідник-оператор Олександр Шевчук загинув 28 квітня 2022 року у результаті танкового обстрілу в районі населеного пункту Новоселівка Друга Донецької області.Інформацію про загибель двох волинян підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.