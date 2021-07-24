Студенти ВНУ повертаються в аудиторії. ВІДЕО
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У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відновлюють очне навчання.
Першими на очні пари прийшли студенти-дизайнери, — розповіла Суспільному проректорка навчального закладу Наталія Благовірна.
З її слів, нині все ще більшість занять відбуваються у дистанційному форматі. Для тих занять, які передбачають спеціалізовані лабораторії та приміщення, відновили очну форму. У випадку повітряної тривоги, студенти та викладачі спускаються в безпечне місце.
Студентам, які нині боронять Україну зі зброєю в руках — йдуть на зустріч, — каже проректорка. Для них в університеті організовують індивідуальні заняття з необхідним графіком, або ж надають академвідпустку. Для студентів-іноземців, які на час воєнного стану в Україні повернулись до своїх країн, триває дистанційне навчання.
Зі слів завідувача кафедри дизайну Дмитра Авраменка, викладачі будуть присутні з 8:30 до 17:00 в університеті, поки двічі на тиждень і студенти, по можливості, зможуть долучатися у цей період до очного практичного навчання.
Другокурсниця Ольга Косінська із Торчинської громади, в Луцьку орендує житло та працює флористом. Прийшла на відновлене очне навчання до університету. Дівчина каже, що засумувала за одногрупниками та викладачами. Додає: дистанційно навчатись важко.
З 9 травня на очні пари вийдуть студенти-медики, — каже проректорка Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна.
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Першими на очні пари прийшли студенти-дизайнери, — розповіла Суспільному проректорка навчального закладу Наталія Благовірна.
З її слів, нині все ще більшість занять відбуваються у дистанційному форматі. Для тих занять, які передбачають спеціалізовані лабораторії та приміщення, відновили очну форму. У випадку повітряної тривоги, студенти та викладачі спускаються в безпечне місце.
Студентам, які нині боронять Україну зі зброєю в руках — йдуть на зустріч, — каже проректорка. Для них в університеті організовують індивідуальні заняття з необхідним графіком, або ж надають академвідпустку. Для студентів-іноземців, які на час воєнного стану в Україні повернулись до своїх країн, триває дистанційне навчання.
Зі слів завідувача кафедри дизайну Дмитра Авраменка, викладачі будуть присутні з 8:30 до 17:00 в університеті, поки двічі на тиждень і студенти, по можливості, зможуть долучатися у цей період до очного практичного навчання.
Другокурсниця Ольга Косінська із Торчинської громади, в Луцьку орендує житло та працює флористом. Прийшла на відновлене очне навчання до університету. Дівчина каже, що засумувала за одногрупниками та викладачами. Додає: дистанційно навчатись важко.
З 9 травня на очні пари вийдуть студенти-медики, — каже проректорка Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна.
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