З «Азовсталі» вдалося евакуювати ще 50 жінок, дітей та літніх людей

З «Азовсталі» вдалося евакуювати ще 50 жінок, дітей та літніх людей
За день із заводу «Азовсталь» вдалося забрати 50 людей серед яких жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з "Азовсталі". На зворотньому шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку", - йдеться у повідомленні Ірини Верещук.

Зранку 7 травня евакуаційну операцію обіцяють продовжити.

"Якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя", - повідомила міністр.

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Теги: Україна, Маріуполь, Азовсталь
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