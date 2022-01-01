На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційну колону мирних жителів, є жертви. ФОТО

Російські окупанти відкрили вогонь по колоні автомобілів з мирними мешканцями, які хотіли покинути окуповане місто.Про це повідомляє прокуратура Харківської області.За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 4 травня цього року 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанськ Чугуївського району.По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановлено місцезнаходження вказаної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій.На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа.Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.