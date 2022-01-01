7 травня на Волині: гортаючи календар

7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. Він був ранній християнський священномученик 3-го століття.

Сьогодні відзначає день народження голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко. Зичимо вам добра, любові й міцного здоров’я.

Вітаємо також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій.

З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів. У цей день 1895 російський фізик Олександр Степанович Попов здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові перший радіоприймач.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.
• Якщо калина ще не зацвіла – не варто сіяти пізні ярі.
• Якщо сьогодні народжуються кошенята, їх не можна тримати вдома, не до добра, потрібно роздати.
• Сьогодні краще не збирати трави, вони не будуть лікувальними.
• Не можна сваритися, щоб не засмучувати душі мертвих близьких.
• Не можна пити алкоголь на цвинтарі і під час поминок.
• Заборонено садити і сіяти.
• Вагітним суворо заборонено приходити на кладовище.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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