«Прошу не ігнорувати цими днями сигналів повітряних тривог», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу та підбив підсумки 72 дня війни.Президент розповів, що день розпочався із нагороджень. Нагороди отримали українські військові. Як відомо, середТакож Володимир Зеленський зазначив, що триває евакуаційна місія населення із місць, де тривають бойові дії. Зокрема йшлося про завод «Азовсталь», звідки за день забрали більше 40 людей. Також триває робота над дипломатичними варіантами порятунку захисникам заводу.«Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових», - сказав президент.Зеленський також розповів про зустріч із главами МЗС трьох Балтійських країн: «Сьогодні ми, як і завжди ґрунтовно і зкористю для України поговорили. Координуємо наші кроки задля посилення тиску на РФ. Особливо це важливо, коли в ЄС готують новий 6 пакет санкцій проти Росії».