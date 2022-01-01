«Прошу не ігнорувати цими днями сигналів повітряних тривог», – Зеленський

«Прошу не ігнорувати цими днями сигналів повітряних тривог», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу та підбив підсумки 72 дня війни.

Президент розповів, що день розпочався із нагороджень. Нагороди отримали українські військові. Як відомо, серед нагороджених був і командир 14 ОМБр Олександр Охріменко.

Також Володимир Зеленський зазначив, що триває евакуаційна місія населення із місць, де тривають бойові дії. Зокрема йшлося про завод «Азовсталь», звідки за день забрали більше 40 людей. Також триває робота над дипломатичними варіантами порятунку захисникам заводу.

«Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових», - сказав президент.

Зеленський також розповів про зустріч із главами МЗС трьох Балтійських країн: «Сьогодні ми, як і завжди ґрунтовно і зкористю для України поговорили. Координуємо наші кроки задля посилення тиску на РФ. Особливо це важливо, коли в ЄС готують новий 6 пакет санкцій проти Росії».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Зеленський, війна, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США навчили понад 200 українських військових поводитися з гаубицями М777
Сьогодні, 01:13
«Прошу не ігнорувати цими днями сигналів повітряних тривог», – Зеленський
Сьогодні, 00:11
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про атракціони, пальне та вбитих орків: добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
06 травень, 23:34
На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційну колону мирних жителів, є жертви. ФОТО
06 травень, 23:06
Схожі новини
Зеленський закликає ЄС не перераховувати Росії мільярд євро за паливо щодня Зеленський закликає ЄС не перераховувати Росії мільярд євро за паливо щодня
02 травень, 23:11
«Не можна думати, ніби війна вже закінчується», – Володимир Зеленський «Не можна думати, ніби війна вже закінчується», – Володимир Зеленський
28 квітень, 22:56
«Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів», – Зеленський. ВІДЕО «Цей час показав мені по-іншому багатьох світових лідерів», – Зеленський. ВІДЕО
15 квітень, 00:44
«Рада безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує ні для кого», – Зеленський. ВІДЕО «Рада безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує ні для кого», – Зеленський. ВІДЕО
06 квітень, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США навчили понад 200 українських військових поводитися з гаубицями М777
Сьогодні, 01:13
 0
«Прошу не ігнорувати цими днями сигналів повітряних тривог», – Зеленський
Сьогодні, 00:11
 0
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про атракціони, пальне та вбитих орків: добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
06 травень, 23:34
 0
На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційну колону мирних жителів, є жертви. ФОТО
06 травень, 23:06
 0
Медіа
відео
1/8